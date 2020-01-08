SON DAKİKA!

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Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından törenle açıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.

PUTİN: TÜRKAKIM SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL GÜNEY AVRUPA'YA DA OLUMLU ETKİ EDECEK

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye'ye 30 senedir doğalgaz ihraç ettiğini vurguladı. Putin'in konuşmasında öne çıkan satılar şöyle:

TürkAkım açılış törenine katılanlar sadece Türkiye ve Rusya için değil Güney Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyoruz.

Bu büyük çaplı ortak projenin gerçekleştirilmesi Rus-Türk stratejik ortaklığının kayda değer somut göstergeler olduğunu gösteriyor. Karşılıklı iş birliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışma devam etmektedir.

PUTİN: TÜRKAKIM İÇİN GÜNDE 6 KM'DEN FAZLA BORU DÖŞENDİ

Geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküp kapasiteye sahip. Boruların uzunluğu 1800 kilometreyi aşıyor.

İlk hattan gelecek olan doğalgaz, Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gaz Türkiye üzerinden Balkanlara Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'a sevk edilecek. Bu sadece Türk ekonomisi için değil bir çok Güney Avrupa ekonomisine olumlu etki edecek

Boruların döşenme hızında rekor kırıldı. Günde 6 kilometre boru döşendi.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk makamlarına, Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Bir siyasi irade gösterdiniz

ERDOĞAN: TARİHİ NİTELİKTE BİR PROJE

Putin'in ardından söz alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Putin ve heyeti başta olmak üzere açılışa teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle ilk haftasını geride bıraktığımız 2020 senesinin ülkelerimiz halklarımız ve tüm dünya için esenlikler getirmesini diliyorum.

Türkiye ile Rusya arasındaki yakın işbirliğinin son nişanesinin TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı nedeniyle bir aradayız. Tarihi nitelikte bir projedir.

ERDOĞAN: 33 SENEDE RUSYA'DAN YAKLAŞIK 400 MİLYAR METREKÜP GAZ TEDARİK ETTİK

Dostum Putin'le 1 sene önce bir tören düzenlemiştik. Hattı başarıyla tamamladık, işte şimdi açılışını yapıyoruz.

Proje sayesinde 31.5 milyar doğalgazın 15.75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacak. 15 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılamış olacağız.

Projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamıma doğalgaz arzı sunmuş bulunuyoruz. 53 milyon vatandaşımız doğalgazı aktif bir şekilde kullanıyor.

Rusya, ülkemizin önde gelen doğalgaz tedarikçilerinin başında geliyor. Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tedariki sağladık.

Türkiye ve Rusya olarak bu örnek işbirliği zemini üzerinde yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. İkinci hattan gelecek Rus gazına Avrupa'nın yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.

Bundan 1 ay önce bölgemizin en stratejik hatlarından TANAP'ı resmen hizmete açtık. Tanap'la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk. TANAP'ın kapasitesini önce 24 milyar metreküpe ardından da 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin artması için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz ve olmadık. Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaktır.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışladığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki olarak hayata geçme şansı yoktur.

Gelin, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gelene çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. Gerek TANAP gerek TürkAkım bu vizyonun en somut nişanesidir.

TürkAkım isminin hak sahibi değerli dostum sayın Putin'dir.

"TÜRKİYE VE RUSYA YOL ARKADAŞLIĞINI SÜRDÜRECEK"

Bu sene Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. İstiklal harbimizde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutmamız mümkün değildir. Son dönemde de fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik.

Sayın Putin ile çok farklı bir ivme yakaladık. 300-400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacminde artık 100 milyar doları konuşuyoruz. Son üç yılda ticarette düzenli artış yaşıyoruz. Müteahhitlerimizin Rusya'da üstlendikleri işlerin hacmi 75 milyar doları aştı. Akkuyu'da ciddi bir aşamaya geldik. İnşallah bu projeyi de planladığımız takvime uyarak tamamlayacağız.

Tıpkı bir Rus atasözünde ifade edildiği gibi, "Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir."

Biz de önce 'rafik' sonra 'tarik' diyen, yani yol kadar yol arkadaşının da önemli olduğuna inanan diyen bir milletiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Rusya'nın iki komşu ülke olarak yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum.

ABD - İRAN GERİLİMİ: KÖRFEZ BÖLGESİNİN VESAYES SAVAŞLARININ SAHNESİ OLMASINI İSTEMİYORUZ

Son dönemde bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşıyoruz. ABD ile İran arasındaki gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Ne Irak'ın ne Suriye'in ne Lübnan'ın ne de deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi olmasını istemiyoruz. Komşumuz Irak zaten Sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Irak halkının tamamı bizim öz ve öz kardeşimizdir.

Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak yeniden huzura kavuşması için büyük emek harcadık. Irak'a her anlamda destek verdik. Irak halkına elimizi uzattık.

Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklıselimi hakim kılmak. Bölgemiz son 20 yıldır süren çatışmalar sebebiyle zaten bitap düştü. Vesayet savaşlarının bedelini masum kardeşlerimiz ödedi. İslam medeniyetinin kadim şehirleri birer enkaza dönüştü. Kardeşin kardeşe düşman hale getirildiği bu tablodan en fazla bölge ile ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Hiç kimsenin kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yok. Diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam edeceğiz. Bölgemizin kan ve göz yaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Sayın dostum Putin'le sürekli diyalogda olacağız

DÖNMEZ: TRANSİT RİSKLERİ ORTADAN KALDIRACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Alexander Novak açılış öncesinde konuştu. TürkAkım'ın dünya tarihinin en büyük projelerinden olduğunu dile getiren Novak, "Proje, sadece Türkiye'nin enerji piyasasının değil Güney ve Güneydoğu Avrupa piyasalarının da güvenliğini sağlayacak. TürkAkım, enerji alanındaki iş birliğimizi artırmakla kalmayacak ve iş birliğimizi kuvvetlendirecek. Ülkelerimizi daha da yakınlaştıracak, dost kılacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de TürkAkım'ın uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje olduğunu belirtti. Dönmez "TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak." dedi. Dönmez, projeyle yıllık yaklaşık 31,5 milyar metreküp doğal gazın taşınacağına dikkati çekerek, bunun 15,75 milyar metreküpünün Türkiye'de kalacağını, kalan kısmının ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya gideceğini söyledi.

'KARA İNŞAATINDA MALZEMELERİN YÜZDE 98'İ YURT İÇİNDEN'

TürkAkım-1 hattı üzerinden gelecek gazın Türkiye'ye, TürkAkım-2 üzerinden gidecek gazın ise Bulgaristan sınırından Avrupa'ya aktarılacağına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: "Alım terminalleri, kıyı geçişi, 930 kilometrelik deniz kısmı, 70 kilometrelik birinci kara bölümü ve 140 kilometrelik ikinci kara bölümünün inşaat çalışmaları planlanan takvimden daha önce tamamlanarak gaz akışına hazır hale getirildi. Projenin yapımı sırasında yerli ve milli üretimin teşviki amacıyla kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içi üreticilerden temin edildi. TürkAkım'ın kara kısmını bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım, ülkemizi doğal gazın ilk alıcısı konumuna yükselterek transit riskleri de ortadan kaldıracak. Böylece siyasi çalkantılar ve istikrarsızlıktan asgari derecede etkilenen enerji sektörüne doğru önemli bir yol katetmiş olacağız. Yeni bir tedarik hattını daha devreye alarak sistem esnekliğimizi de genişletmiş olacağız." Dönmez, yaklaşık 1,5 ay önce Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) da devreye alındığını anımsatarak, TürkAkım'ın faaliyete başlamasıyla enerjide merkez ülke olma hedefine bir adım daha yaklaşıldığını dile getirdi.

TürkAkım, Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşuyor.



Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.