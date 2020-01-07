Habertürk Spor, Antalya'da takımların devre arası kamplarının nabzını tutmaya devam ediyor. Konyaspor'un Makedon oyuncusu Erdon Daci, kampta sorularımıza samimi yanıtlar verdi.

Süper Lig'e verilen arada takımlar Antalya'da hazırlıklarını sürdürürken Habertürk Spor da buradaki gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. Kötü bir ilk yarı geçiren Konyaspor'un Makedon oyuncusu Erdon Daci, muhabirimiz Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

"AYKUT HOCA İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK GURUR"

21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'la ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken "Benim için Aykut hocayla çalışmak büyük gurur. Müthiş bir ekibi var. Aile gibiyiz. Bana oyuncuları gibi bakmıyorlar. Evlatları gibi çocukları gibi bakıyorlar" dedi.

"ELJİF ELMAS YAKIN ARKADAŞIM"

Daci, Makedon futbolunun en önemli yeteneklerinden birisi olan eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgili "Eljif çok yakın arkadaşım. Milli takımda oda arkadaşıydık. Eljif çok çalışkan ve çok başarılı. Ben onu da geçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRACAĞIZ"

Daci, ilk yarıdaki kötü performanslarını düzelteceklerine inandığını belirterek şöyle devam etti: "Kötü bir süreçten geçtik ama eminim bunu düzelteceğiz. Aykut hocaya çok güveniyorum en kısa zamanda kötü gidişatı sonlandırıp yine zirvede olacağız. Lig çok zor, çok fazla tecrübeli oyuncu var. Ama bu sene geçtiğimiz yoldan çok daha heyecanlı. Çünkü tüm takımlar birbirine çok yakın. İnanıyorum ki Ankaragücü maçıyla iyi gidişata başlayıp bir daha bırakmayacağız."