Eren Elmalı: Bu rekoru yenilemek, 5 defa üst üste şampiyon olmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da milli futbolcu Eren Elmalı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine sezonu değerlendirdi.

Sezon boyunca zaman zaman inişlerin, çıkışların olduğunu fakat koydukları hedefe ulaştıklarını söyleyen Elmalı, "Mutluyuz, geçen de söyledim; hemen kendimize yeni hedef belirliyoruz. Şu anda tek düşüncemiz 27. şampiyonluk. Kendi aramızda hedef 27 diyoruz. İnşallah da böyle devam eder. Adımız aslında tarihe yazılıyor. Bu bizim için mükemmel bir duygu. Belki seneler sonra çoluğumuzun, çocuğumuzun hatırlayacağı bir durum. Daha önce 4 sene üst üste şampiyon olduk. Bu rekoru yenilemek istiyoruz. 5 defa üst üste şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

"SON DÜDÜĞÜ DUYUNCA ÇOK MUTLU OLDUK"

Samsunspor deplasmanında şampiyon olmak istediklerini fakat bunun gerçekleşmediğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Aslında ilk Samsun'da şampiyon olmak istiyorduk. Orada işi bitirmek istiyorduk ama olmadı. Futbolda bazen olabiliyor. Antalya maçında özellikle son dakikalarda heyecanlandık. Çünkü skor istediğimiz gibi olmadı. Şampiyon olacağımızı biliyorduk, hissediyorduk. Son düdüğü duyunca çok mutlu olduk. Her sene her sene şampiyon, alışıyoruz. Bu hissiyat alıştığımız bir hissiyat. Bunu ailemizle, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bizim için çok güzel bir his" şeklinde konuştu.

"İLK ŞAMPİYONLUK BENİM İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray'da yaşadığı iki şampiyonluk içinde kendisi adına hangisinin daha önemli olduğuna yönelik soruya sarı-kırmızılı futbolcu, "İlk geldiğimiz zamanki. Daha önce lig şampiyonluğum da yoktu. İkincisine biraz daha alıştım. İlk benim için çok daha önemliydi. Bu şampiyonluk da önemli. Çünkü üst üste 4. şampiyonluğumuz" cevabını verdi.

"YETİNMİYORUZ, 27. ŞAMPİYONLUĞU KAZANSAK ERTESİ GÜN 28. ŞAMPİYONLUĞU KONUŞACAĞIZ"

Başarıya aç olduklarını vurgulayan Eren Elmalı, "Kulübün yapısı, futbolcuların yapısı, buraya gelen futbolcuların düşüncesi bu oluyor. Futbolcular olarak da hepimiz başarıya açız. Yetinmiyoruz, 27. şampiyonluğu kazansak ertesi gün 28. şampiyonluk için konuşacağız. Bence kulübün en büyük artısı bu, başarıya çok açız ve hiçbir zaman yetinmiyoruz. Kulübün tarihinde zaten bu var. Bunun da senelerce böyle devam edeceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 OYNADIK, BU SENE ÇEYREK FİNAL İSTİYORUZ"

UEFA Şampiyonlar Lig'deki performanslarını da değerlendiren milli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynadığımız rakipler çok zordu. Liverpool ile bu sene 3 defa oynadık. Şampiyonlar Ligi'nin bizim için iyi geçtiğini düşünüyorum. Son 16'da elendik, onun bir üstü çeyrek finaldi. Oradan sonraki takımların ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Biz grupta da çok güçlü takımlara karşı mücadele ettik ve hepsini yendik. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir sezon geçirdik. Geçen sene son 16 oynadık, bu sene çeyrek final istiyoruz. Bir sene öncekinden ne kadar ileriye gidebilirsek çok daha iyi olur. Yavaş yavaş, çıtayı da bir zaman sonra yükseltiyorsunuz. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız çok iyi bir takım olmanız lazım. Kulüp olarak başarılı olmanız lazım, futbolcular olarak bir şeyler vermeniz lazım. Türk futbolu olarak adımızı yavaş yavaş duyuruyoruz. Tabii ki önceden de duyuruyorduk ama bazı takımlara karşı alınan galibiyetler daha çok yankı yapıyor. Bunun hem Türkiye için hem de takımlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"ATLETICO MADRID MAÇINDAKİ POZİSYONU KAFAMDA ÇOK GECE OYNADIM"

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile RAMS Park'ya oynadıkları maçın son dakikalarında rakip kalede kendisinin de içinde olduğu pozisyon için ise Elmalı, "Top Gabi'ye (Gabriel Sara) gittiğinde beni gördüğünü sandım. Bana pas vermesini bekliyordum. Yavaşlıyordum vuruş açım olsun, daha rahat gol atabileyim diye. İnsanlar belki şunu diyor, ikinci topa yetişsem belki golü atabilirdim ama o ilk pozisyona odaklandığım için kaldım, adım atamadım. Maçtan çıktıktan sonra Gabi'ye bu pozisyonu gösterdim. O da 'Keşke atsaydım, görmedim' dedi. Gol atsak çok daha farklı olabilirdi. Bu pozisyonu çok gece kafamda oynadım" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YAZ SKORA KATKI VERMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Kariyerinin en çok gol attığı sezonu geride bıraktığının hatırlatılması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "Geçen sene şampiyonluktan sonra yaptığım röportajda da bunu söyledim, kendimde eksik gördüğüm özelliklerinden biri de skor katkısıydı. Yazın buna çok çalıştım, bunun üzerinde çok durdum; koşu olarak, pozisyon alma olarak, dönen topları takip etme olarak. Bunun faydasını bu sene gördüm. Çalıştıktan sonra, kafada da yer ettikten sonra vücudunuz sizi o bölgeye götürüyor. Geçen sene bunun için çok çalıştım. Bunun da faydasını gördüm. Seneye gol katkım bu seneden bir tık üstü olursa, neden olmasın? Bunu yaptım, üstü de olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"OKAN HOCANIN BAŞARDIĞI İŞ KESİNLİKLE KOLAY DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendileri için çok önemli bir insan olduğunu söyleyen Eren Elmalı, "Hocalıktan ziyade çok önemli bir insan. Bizim için, tüm takım için futboldan gelen bir insan olması çok daha iyi. Çünkü zaman zaman futbolcu psikolojisinde kendini kötü hissedebilirsin, işler istemediğin gibi gidebilir ama oradaki sorumluluk alması, bize yardımcı olması çok önemli. Teknik, taktik anlamda da bize çok yardımcı oluyor. Başardığı iş kesinlikle kolay değil. Biz de onun oyuncuları olarak tarihte ismimiz geçtiği için çok mutluyuz" diye konuştu.

"HOCAM OYNA DEDİKTEN SONRA OYNARIM"

Bu sezon sol bek pozisyonu dışında sol kanatta da forma giymesinden sonra gelecek yıllarda bu pozisyonda daha fazla oynamak isteyip istemediğinin sorulması üzerine Elmalı, "Hocam oyna dedikten sonra tabii ki oynarım. Asıl mevkim olduğu için tabii kendimi sol bekte daha rahat hissediyorum. Oynarım, hiç yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. İleride belki yine olabilir. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

"BU SENE GALATASARAY'IN SOL BEKTE ŞANSLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-kırmızılılardaki mevkidaşları Ismail Jakobs ve Kazımcan Karataş ile güzel bir rekabet ortamı olduğunu aktaran milli futbolcu, "İkisi de futbolculuktan ziyade mükemmel insanlar, mükemmel karakterler. Rekabet ortamı da hepimiz adına çok iyi. Çünkü kendi aramızda verdiğimiz rekabet takıma da çok katkı sağladı. Ben oynadım, ben Jakobs'u destekledim. Jakobs oynadı, Kazım, Jakobs'u destekledi. Biz, Kazım'ı destekledik. Gerçekten mükemmel bir ortamımız vardı. Herkesin emeği inanılmaz çok. Ben özellikle bu sene hepimiz adına Galatasaray'ın sol bekte şanslı olduğunu düşünüyorum. Hepimizin kendi arasında rekabet etmesi de takıma çok fayda sağladı" dedi.

"İNSAN BURAYA GELİNCE KENDİNİ ÇOK DEĞERLİ HİSSEDİYOR"

Galatasaray'daki aile ortamına vurgu yapan Eren Elmalı, şunları söyledi:

"Maçların, antrenmanların dışında zaten hep beraberiz. Birbirimize gidip, geliyoruz. Dışarı çıkıyoruz, zaman zaman eğleniyoruz. Ben ilk geldiğimde de bunu söylemiştim; gerçekten burada inanılmaz bir aile ortamı var. İnsan buraya gelince kendini çok değerli hissediyor. Seni buranın bir parçası olduğunu hissettiriyorlar. Buraya ait olduğunu hissettiriyorlar. Ben başarının en büyük sebeplerinden birinin de bu aile ortamı olduğunu düşünüyorum."

"UĞURCAN AĞABEY BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ROL MODEL"

Kaleci Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Elmalı, "Benim için gerçekten çok büyük bir rol model. Milli takımda da tanışmıştık, Kasımpaşa'da oynuyordum. Açıkçası hep onun yanındaydım. İlk Trabzon'a gittiğimde de bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmesine çok mutlu oldum. Nasıl bir kaleci olduğunu konuşmamıza gerek yok. Onun dışında mükemmel bir insan, mükemmel bir baba. Benim için mükemmel bir ağabey. Onunla aynı takımda olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Tepkiler olabilir, Uğurcan ağabeyin tüm hayatı orada geçti. Orada kaptanlık yaptı, altyapıdan çıktı, şampiyon oldu. Tepkiler olabilir, bunlar futbolun doğasında var. Bana da olabilir, başka x birine de olabilir. Normal karşılıyorum, futbolun bir parçası" diye konuştu.

"BARIŞ ALPER YILMAZ İLE DOSTLUĞUMUZ ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA BAŞLADI"

Barış Alper Yılmaz ile olan dostluğunun nasıl başladığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Ümit Milli Takım'da başladı. Ben Trabzon'daydım, o Galatasaray'daydı, yine aramız iyiydi. Burada aramız çok daha iyi oldu. Çünkü birbirimize daha yakınız. Mükemmel bir insan, mükemmel bir karakter. Öyle bir arkadaşım olduğu için çok şanslı hissediyorum. Saha içinde ne kadar berabersek saha dışında da her zaman beraberiz. Çok güzel bir kalbi var. Onunla arkadaş olduğum için mutluyum. Çok yakın arkadaşım, kardeşim gibi olduğu için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

"MASKELİ PAYLAŞIM FİKRİ BENDEN ÇIKTI"

Barış Alper ile sosyal medyayı çok aktif kullanmaları için ise Eren Elmalı, "Trendleri takip ediyoruz. Bir müzik görüyoruz, Barış diyor ki, 'Eren gol atınca böyle yapalım'. Ben de diyorum, 'Maçtan sonra şu müzikle şunu paylaşırız'. Takip etmesek de sosyal medyada görüyoruz. Maskeli paylaşım fikri benden çıktı. Benim sosyal medya ekibim böyle bir şey istiyordu. O da çok tuttu, sevildi. 'Cimbom old boys' paylaşımı güzel oldu, bizi de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM, TRABZON MAÇI BENİM İÇİN UNUTULMAZ BİR AN OLDU"

Bu sezonki en unutamadığı anı da açıklayan sarı-kırmızılı futbolcu, "Benim için en unutamadığım an, biliyorsunuz zor bir süreç geçirdim. Ondan sonraki Trabzonspor maçı benim için unutulmaz bir an oldu. Golle de döndüm. Bu sene benim için en unutulmaz maç, o maçtı" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI ÇOK FARKLI"

Eren Elmalı, Galatasaray taraftarının çok farklı olduğunu dile getirerek, "Dünyanın öbür ucuna kadar geliyor. Bizi desteklemeye gelin falan demeyeceğim zaten geliyorlar. Zaman zaman onları üzebiliyoruz, istediğimiz performansı sahaya veremiyoruz. Bizleri çok sevdiklerini kesinlikle biliyoruz. Sahaya her çıktığımızda Galatasaray'a layık olmaya çalışıyoruz. Onları çok seviyoruz. Her zaman bizimleler. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY İLE AVRUPA'DA BÜYÜK BİR KUPA KALDIRMAK"

Galatasaray'da kupalar kazanmak istediğini ifade eden Elmalı, "Burada her şey gerçekten çok mümkün. Düşünüyoruz bunları. Bizim için hayal değil, hayalden çok daha yakın. Biz bunları gerçekten çok düşünüyoruz. Galatasaray'da şu an en istediğim şey Avrupa kupası kaldırmak. Kişisel olarak da Avrupa olabilir, yurt dışı olabilir, burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Galatasaray kal derse kalırız, git derse ayrılırız. Önceliğim Galatasaray'da Avrupa'da büyük bir kupa kaldırmak" şeklinde konuştu.

"KEMERBURGAZ'DA HER ŞEY SON MODEL"

Sarı-kırmızılı futbolcu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için ise, "Her şey son model. Ben ilk geldiğimde 1-2 hafta Florya'da kalmıştık. Florya'nın suyunu içip, geldim. Burada her şey bizim istediğimiz gibi. Aşağıda fitness aletleri olsun, sahalar olsun mükemmel bir ortam. Aile ortamıyla da birleşince zaten başarı geliyor, yüzde 100" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI GARANTİLENDİĞİNDE SAHAYA OTURDUM, ETRAFA BAKTIM, O AN ANLAYAMADIM"

A Milli Futbol Takımı'nın farklı bir yer olduğuna dikkat çeken milli futbolcu, "Kosova maçından sonra Dünya Kupası'na gideceğimiz garantilendiğinde sahaya oturdum, etrafa baktım, o an anlayamadım. Dünya Kupası'na en son gittiğimizde 2 yaşındayım. İnanılmaz bir duygu. Çok heyecanlıyım. Normalde sakin bir insanımdır. Dünya Kupası, Türkiye, milli takım... Çok heyecanlandırıyor. Türkiye'yi temsil etmek, çok daha gurur verici. Orada milli takım açısından çok ümitliyim. İnanılmaz bir jenerasyon var. Bunun da bizim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'nda çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM İÇİN HANGİ TAKIM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Dünya Kupası'ndaki grubu da değerlendiren Elmalı, "Çok güçlü bir takımız. Grup bence güzel. Bizim çekincemiz, korkumuz yok. Dünyanın en iyi takımları olsa da bizim için çok iyi diyecektim, farklı bir takım olsa da bizim için çok iyi diyecektim. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Bizim için hangi takım olduğu önemli değil" şeklinde konuştu.

"SAAT KONUSU BELKİ BİR, İKİ GÜN SIKINTI OLABİLİR AMA ALIŞACAĞIZ"

Karşılaşmalarda Türkiye ile saat farkının çok olacağını hatırlatılması üzerine milli futbolcu, "Biraz sıkıntı çekebiliriz. Geçen sene orada bir hazırlık kampımız olmuştu. Zorlandık ama alışacağız, yapacak bir şey yok. Her şeyimizi orada yüzde 100 vereceğiz. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Belki başlarda sıkıntı olabilir ama alışmamız lazım" cümlelerine yer verdi.

"MONTELLA ZORLANDIĞIM DÖNEMLERDE BANA ÇOK YARDIMCI OLMUŞTU"

Milli takımda çok iyi bir jenerasyon olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir aile ortamımız var. Montella kendini kanıtlamış bir insan. Onun hakkında, hocalığı hakkında kesinlikle bir şey söyleyemem. Hocalıktan ziyade müthiş bir insan. Zorlandığım dönemlerde de bana çok yardımcı olmuştu. Onun önderliğinde güzel bir Dünya Kupası geçireceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı ile tek soru, tek cevap:

Galatasaray: Aile

Kupa: Her zaman

Şampiyonlar Ligi: İnanılmaz

RAMS Park: Mabet

Galatasaray taraftarı: Her şey

Okan Buruk: Rekor

Barış Alper Yılmaz: Kardeş

Victor Osimhen: Kral

Mauro Icardi: Icardi her şeyimiz

İstanbul: Ev