Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 12 yıl sonra THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşıyan Ergin Ataman, başarılı geçen sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istiyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda en son 2012'de Dörtlü Final'de mücadele eden Panathinaikos, Ataman yönetimindeki ilk sezonunda yeniden bu başarıyı elde etti.

Türk başantrenör, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos'un 12 yıllık Dörtlü Final özlemine son vererek çok büyük bir başarıya imza attıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Bu başarıda bir Türk başantrenör olarak bulunmak ülkem adına gurur verici. Bunu bir şampiyonlukla taçlandırabilirsek çok daha büyük olay olur. Bunu diğer 4 takımın başantrenörleri gibi ben de hayal ediyorum. Şampiyon olmayı tabii ki çok istiyorum." dedi.

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"Türk spor tarihinde birçok oyuncumuz yurt dışında başarılı oluyor ama tabii ki bir hocanın büyük bir takımla bu başarılara ulaşması çok nadir görülen ya da hiç görülmeyen bir durum." diyen Ataman, şöyle devam etti:

"Bu konuda bir misyon üstlendiğimi düşünüyorum. Bunu yıllar önce İtalya'da başarmıştım. Şimdi de Yunanistan'da başarmaya çalışacağım. Bir Yunan takımının başında başarmaya çalışacağım. Türkiye'den çok ciddi destek aldığımı söylemek istiyorum. Yunanistan'da bana inanılmaz bir sevgi ve destek var. Türkiye'de de her kademeden çok büyük bir destek aldığımı görüyorum. Bir Türk spor adamının bu başarısının gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerekse de tüm büyüklerimiz ve en önemlisi Türk halkı tarafından çok büyük gurur kaynağı olduğunu görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

"AVRUPA'NIN 2 BÜYÜK TAKIMI YARI FİNALDE KARŞILAŞACAK" Fenerbahçe Beko ile 24 Mayıs Cuma günü yapacakları yarı final maçını değerlendiren Ergin Ataman, kazananı günlük performansların belirleyeceğini kaydetti. REKLAM Zorlu bir rakiple finale çıkma mücadelesi vereceklerini aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Yarı finaldeki rakibimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Biz de iyi bir ekibiz. Avrupa'nın 2 büyük basketbol takımı, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Zorlu bir rakip. Sarunas Jasikevicius göreve geldikten sonra büyük bir çıkış gösterdiler. Sezon boyunca iyi basketbol oynadılar. Bize göre daha geniş bir kadroya sahipler. Biz daha dar rotasyonda oynayan bir takımız. Normal sezonda Fenerbahçe'ye İstanbul'da mağlup olduk. Atina'da ise yendik. Günlük performansların etkili olacağı bir maçın yaşanacağını düşünüyorum. İki takım da çok güçlü bir taraftar potansiyeline sahip. Tam bir yarı final maçı bizi bekliyor."

"ESKİYE DÖNMEMEK GEREKİYOR" Ergin Ataman, 2019'da Anadolu Efes'in başında olduğu dönemde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynadıkları THY Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerginliğin hatırlatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı: REKLAM "2019'dan sonra Anadolu Efes'in başında Fenerbahçe'ye karşı birçok maça çıktım. Eskiye dönmemek gerekiyor. Şu an farklı bir durum var. Fenerbahçe'nin ateşli bir seyircisi var ama Panathinaikos taraftarı da o denli ateşli. Her iki taraftarın da sahadaki mücadeleye saygılı ve takımlarını destekleyen bir davranış içinde olmasını temenni ediyorum. Sahada Panathinaikos'un kazanması için gereken mücadeleyi vereceğim. Rakip takım oyuncularına ve taraftarına saygılı olacağım. Ancak benim hırsım ve kazanma azmim başka türlü yorumlanırsa bu, onların bilecekleri bir konu."