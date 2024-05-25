Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ergin Ataman, "Birçok Türk taraftar, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tabii ki kendi takımlarını desteklediler. Siz gazeteciler Türk takımı olduğu için Fenerbahçe için daha büyük bir beklentiniz vardı. Ama sonuçta burada, finaldeki tek Türk ben olacağım Türkiye'yi temsilen. Türkiye'de dün veya tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk taraftarın olduğunu, böylesine büyük bir başarının, bir Türk spor adamının yarattığı başarının Türk gençleri için nasıl bir idol olduğunu bilen yüz binlerce kişi var. Dün akşamdan itibaren yüzlerce tebrik mesajı alıyorum. Özellikle taraftarı ve kongre üyesi olduğum Galatasaraylı üst düzeyli yöneticiler, Galatasaraylı taraftarlar tarafından. Bu vesileyle ben yarın için Okan Hoca'ya ve taraftarı olduğum için Galatasaray takımına da başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.