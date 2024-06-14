Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon!

Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Panathinaikos, OAKA'da konuk ettiği ezeli rakibini 87-82 mağlup etti ve 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.