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        Haberler Spor Basketbol Diğer Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon!

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi final serisinin 5. maçında ağırladığı Olympiakos'u 87-82 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Yeşil Yoncalar böylece, EuroLeague zaferinin ardından ligde de mutlu sona ulaşıp sezonu çifte kupayla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 23:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:10
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        Ergin Ataman Yunanistan'da şampiyon!
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        Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

        Panathinaikos, OAKA'da konuk ettiği ezeli rakibini 87-82 mağlup etti ve 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

        Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

        Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.

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