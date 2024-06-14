Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan'da şampiyon!
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi final serisinin 5. maçında ağırladığı Olympiakos'u 87-82 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Yeşil Yoncalar böylece, EuroLeague zaferinin ardından ligde de mutlu sona ulaşıp sezonu çifte kupayla tamamladı.
Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Panathinaikos, OAKA'da konuk ettiği ezeli rakibini 87-82 mağlup etti ve 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.
Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı takımına galibiyet ve şampiyonluk getirdi.