Ergin Ataman, Sarunas Jasikevicus'a karşı üstün!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus'a karşı rekabette üstün durumda bulunuyor.

İki deneyimli çalıştırıcı Ataman'ın Anadolu Efes ve Panathinaikos, Jasikevicus'un ise Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko dönemlerinde karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Ergin Ataman'ın takımları Jasikevicus'un takımlarına karşı 17 maçta 12 galibiyet elde etti. Litvanyalı başantrenörün ise meslektaşına karşı 5 galibiyeti var.

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