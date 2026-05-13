        Haberler Spor Futbol Eric Cantona'dan Mervan Barguti için tasarlanan formaya destek!

        Eric Cantona'dan Mervan Barguti için tasarlanan formaya destek!

        Efsane futbolcu Eric Cantona, Filistin'in sembol liderlerinden 2002 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu Mervan Barguti için tasarlanan formaya destek verdi.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 21:06 Güncelleme:
        Cantona'dan Barguti için tasarlanan formaya destek!

        Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, Filistin'in sembol liderlerinden 2002 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu Mervan Barguti için tasarlanan formaya destek verdi.

        Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformunda, 2002'deki Filistin Milli Takımı formasından ilham alınarak tasarlanan ve üzerinde "Mervan'a Özgürlük" yazılı formayla fotoğrafını paylaştı.

        Tutuklandığı sırada milletvekili olan Mervan Barguti’yi İsrail'in 2002'de hapse attığı hatırlatılarak "Barguti, uluslararası hukuk uzmanlarının kusurlu ve yasadışı olarak eleştirdiği bir davanın ardından, tanımadığı bir mahkeme tarafından mahkum edildi. Nelson Mandela gibi, onun özgürlük mücadelesi de koca bir ulusun mücadelesini simgeler hale geldi ve yine Mandela gibi o da, sporun insanları birleştirme gücüne inanan tutkulu bir futbol taraftarıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, "Mervan, tutuklanışından bu yana yedinci kez, çocuklarıyla birlikte bir Dünya Kupası'nı daha izleme şansını kaçıracak. Onun onuruna, esir alındığı yıl 2002'deki Filistin Milli Takımı'nın formasından ilham alan yeni bir 'Mervan'a Özgürlük' futbol forması tasarladık. Bu, bir formadan daha fazlasıdır. Futbolun gerçekte neyi temsil ettiğinin bir hatırlatıcısıdır: birlik, adalet, özgürlük, dürüstlük, direnç ve pes etmeyi reddetmek." denildi.

        Ümraniye’de alevler gökyüzünü kapladı
        Heyecan sürüyor!
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
