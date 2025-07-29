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        Haberler Spor Diğer Erkan Yalçın, World Aquatics Yönetim Kurulu'na seçildi! - Diğer Haberleri

        Erkan Yalçın, World Aquatics Yönetim Kurulu'na seçildi!

        Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın, Singapur'da düzenlenen Dünya Su Sporları (World Aquatics) Genel Kongresinde yapılan seçimlerde World Aquatics Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:09
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        Erkan Yalçın, World Aquatics Yönetim Kurulu'na seçildi!
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        Dünya su sporlarının en üst düzey yönetim organında görev alacak olan Yalçın, bu göreviyle hem Türkiye’yi hem de Avrupa’yı uluslararası arenada temsil edecek.

        Başkan Yalçın, seçim sonrası yaptığı açıklamada, bu görevin Türk yüzme sporu için tarihi bir adım olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Ülkemizi ve Avrupa’yı World Aquatics Yönetim Kurulu’nda temsil edecek olmaktan büyük onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın spor vizyonu doğrultusunda, Türk yüzme sporu son yıllarda önemli bir ivme yakaladı ve bu başarı, uluslararası alanda da karşılık buldu. Dünya su sporlarının gelişimi, sporcularımızın uluslararası başarılarının artırılması ve sporun temel değerlerinin korunması için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu başarı sadece benim değil, Türk yüzme ailesinin ortak başarısıdır.”

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