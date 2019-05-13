Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kayseri'ye gelip, oyuncuları Deniz Türüç'le ilgili kendileriyle görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Böyle bir görüşmenin olmadığını kaydeden Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deniz Türüç, Türkiye'de transferin gözdesi. Yabancı ülkelerden de Deniz ile ilgili bir takım girişimler var. Tabii herkes bir yerlerden nabız yoklamaya çalışıyor. Sonuçta Deniz'in sözleşmesinde çıkış maddesi var. Onu ödedikleri zaman, kimsenin Kayseri'ye gelmesine gerek yok. Benimle görüşmesine gerek yok. Banka dekontunu görürsek, zaten Deniz gitmiş olur. Tabii Deniz de isterse. Ben Deniz'in burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Onun burada büyük bir takımda oynadığını düşünüyorum."