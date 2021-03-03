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Tencent'in Nimo Superstar’daki birincisi Ersin Yekin oldu

Türkiye’de oyunseverlerin PUBG Mobile yayınlarıyla tanıdığı Ersin Yekin, Tencent iştiraki Nimo TV’nin yayıncıları için düzenlediği global bir etkinlik olan Nimo Superstar’da birinci oldu. Nimo TV, Ersin Yekin’in birinciliğini Times Meydanı’ndaki ikonik Nasdaq ekranında kutladı.

Ersin Yekin Nimo Superstar’da birinci oldu! Ersin Yekin kimdir?- Haberler
Türk oyun yayıncısı Nasdaq ekranında
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HABERTURK.COM

Tencent iştiraki global yayın platformu Nimo TV’nin düzenlediği, dünyanın çeşitli ülkelerinden sevilen yayıncıların katıldığı Nimo Superstar yarışmasının birincisi Türkiye’den Ersin Yekin oldu. Günlük görevlerle hem yayıncıların hem de izleyicilerin yarıştığı Nimo Superstar’da yayıncılar, belirli saat aralıklarında gerçekleşen yayıncı etkinlikleriyle ve bağışlarla puan toplayarak global sıralamaya girmeye hak kazandılar.

Nimo TV’nin Türkiye’de en çok izlenen yayıncılarından olan Ersin Yekin, dünya genelinde en çok puanı toplayarak yarışmayı birincilikle tamamladı. Tüm yayıncıların aynı çatı altında toplandığı ve izleyicilerin yeni yayıncılarla tanışmasına imkan tanıyan yarışmanın şampiyonu için Nimo TV bir de sürpriz hazırladı.

PUBG İLE 600 BİNDEN FAZLA ABONEYE ULAŞTI

Dünyanın 1 numaralı yayıncısı Ersin Yekin, Times Meydanı’ndaki ikonik Nasdaq Marquee’dan dünyaya duyuruldu. Bu gelişmeyle Ersin Yekin, Times meydanındaki reklam panolarında yer alan birkaç Türk’ten biri olarak adını tarihe yazdırdı.

Oyunseverlerin PUBG Mobile yayınları ile tanıdığı Ersin Yekin, Nimo TV’nin en sevilen yayıncıları arasında. Nimo TV’de her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Ersin Yekin, şu an 637 bin 100 aboneye sahip.

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