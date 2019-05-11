Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisarspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Yanal, tartışmalı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına gönderme yaparak şunları söyledi:

"Önce kendimizle ilgili sonra da bugün oynanan bir maçla ilgili konuşacağım. ahatlıkla oynayacağımız bir maçta kaçan penaltı... Kolay değil buralara alışkın değiliz. Oyun açısından bizi tatmin etmese de bu süreci bitirdik. Artık önümüzü planlayacağız. Emre Akbaba'ya geçmiş olsun diliyorum. Futbol için bugün kapkara bir gece. Türk futboluna da geçmiş olsun."