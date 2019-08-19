Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yanal, şu ana kadar sözleşme uzatılmayan Volkan Demirel ile ilgili "Volkan Demirel konusunu başkan ve yönetim ile paylaştık. Bu bizim içerideki konumuz, bunu konuşma yeri burası değil. Volkan çok önemli bir oyuncuydu. Asla kenara atılacak şahsiyet değil. Kısa süre içerisinde net açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZ DAHA DA GELİŞECEK"

Yanal, galibiyetle ilgili ise şunları söyledi: "İyi başlangıç ve iyi bir sonuç oldu. Şampiyonluk iddiamız, söylemlerimiz bir yere oturmalı. Herkese söyleyebilirim ki bu takımın oyunu daha da gelişecek, daha da iştahlı oynayacağız. Mazeretimiz olmadan, bu yolda daha iyi işler yapacağız. Geçen sene ile bu senenin şartları, koşulları çok farklı. Geçen sene, Fenerbahçe'nin genetiğinde yok. Asla kıyas yapmamalıyız ve bu konuyu konuşmamalıyız. Çekincemiz olmadan, bu takımı nasıl daha iyi oynatırız kısmına motive olmalıyız. Takım olarak konsantreyiz."