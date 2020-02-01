Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yanal'ın sözleri şöyle:

Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, yüzde 36'ya yüzde 64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek.

Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek. Kruse'nin pozisyonu izledim, konuşulan şeyler doğru, üzgünüm, futbolun önüne geçiyor. Bugün halbuki her şey güzeldi, her şey futboldu ama futbolun önüne geçti."

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal, kaybettiklerini ancak ligin bitmediğini belirtti.

Önlerinde uzun bir maratonun bulunduğunu ifade eden Yanal, "Yüzde 68'e 32 gibi büyük farkla önde getirdiğimiz bir oyun var. Buna rağmen rakibimize iki gol izni verdik. Atamadığımız birçok gol ve gol pozisyonu var. Attığımız da bir nizami gol var. İyi yoldayız." diye konuştu.

Yanal, oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bunu skora çevirmek bugünkü en büyük problemdi. Takım olarak oyunculara söyleyecek bir şey yok çünkü onlar sadece topu çizgiden içeri sokamadılar. Futbolcuların bundan sonraki performansına ihtiyaç var. Bu performansın sonuna kadar takibine devam edeceğiz. Birilerinin isteği ile değil Fenerbahçe'nin son sözüyle lig bitecektir. Bu mücadeleye herkesin saygı duyması gerekiyor. Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek."

Yanal, Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı gerekçesiyle Muriç'in geçerlilik kazanmayan golüne yönelik soru üzerine ise, "Konuşulan şeyler üzgünüm doğru. Futbolun önüne geçiyor. Bugün her şey güzel, her şey futboldu ama üzgünüm futbolun önüne geçti." yanıtını verdi.