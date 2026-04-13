        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı!

        Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı!

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Doğan, kulübün sürdürülebilir yapıya kavuşması için taraftar ve iş dünyasının katkısının kritik olduğunu vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Trabzonspor’un en önemli gündem maddesinin ekonomik yapı olduğunu belirten Doğan, camianın tüm paydaşlarını destek olmaya davet ederek, “Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular. Trabzonspor’un iş adamlarımızı, taraftarlarımızı TS Club’un yaptığı kampanyalara katılmaya, forma almaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kombinelerini de çıkaracağız. Taraftarlarımızı buna da davet edeceğiz” dedi.

        "LOCA KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ VAR"

        Kulüp olarak loca kampanyası başlattıklarını ifade eden Doğan, iş dünyasına çağrısını yineleyerek, “Şu anda bir loca kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızdan iş insanlarımızı localarımızı almaya davet ettik. Sağ olsunlar karşılıksız kalmadı. Nevzat Aydın’a, Esat Emanet’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR’UN BÜYÜKLÜĞÜ BURADA"

        Trabzonlu olmayıp Trabzonspor’a gönül verenlerin önemine dikkat çeken Doğan, “Trabzonlu olmayıp Trabzonsporlu olanlar bizim açımızdan çok farklı insanlar. Bu, Trabzonspor’un büyüklüğünü gösteriyor. Sayın Nevzat Aydın’a ve Nevzat Kaya’ya teşekkür ediyorum. Birçok iş adamı arkadaşımızı aradım, destek veren herkese tek tek teşekkür edeceğim” diye konuştu.

        "HEDEFİMİZ 2061"

        Localara olan ilginin uzun vadeli hedeflerle sürdüğünü belirten Doğan, “Localarını 2040 yılına kadar uzatan yönetici arkadaşlarımız var. Hedefimiz 2061. İnşallah desteklerle bu süreç devam edecek. Bu bizim için çok önemli” dedi.

        "EKONOMİK GÜÇ BAŞARIYI GETİRECEK"

        Kulübün mali yapısının sahaya doğrudan etki ettiğini ifade eden Doğan, “Trabzonspor’da maaşların gününde yatması, primlerin ödenmesi en önemli konudur. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu an, profesyonel bir anlayışla yönetildiğinde camianın gücüyle her yıl her mücadeleyi verir. Herkes çok rahat olsun” dedi.

