Fenerbahçe'de geçici olarak görevde bulunan ancak gösterdiği performansla kısa süre içinde resmen teknik direktör olması beklenen Erwin Koeman, Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç'un kendisine takımın başında devam etmesi konusundaki önerisini Phillip Cocu'ya sorduğunu belirten Koeman, ''Phillip bana, 'tabii ki devam etmelisin' cevabını verdi. Bu konu hakkında başka da bir şey söylemeye gerek yok. Görevden alınmak tabi ki hoş bir durum değil. Ancak Phillip şimdi Cruyff, Michels, De Mos, Hiddink ve kardeşim Ronald Koeman gibi isimlerin arasına katıldı. Herkes bazen görevinden ayrılmak zorunda kalabiliyor. Ben de tıpkı Phillip gibi iki kez görevimden ayrıldım. Belki biraz fevri kararlardı ancak hiçbir zaman pişman olmadım.'' diye konuştu.

Koeman ayrıca, ''Buraya gelmeden önce Türk futbolu hakkında anlatılanlar hakkında ekstra bir bilgim yoktu. Ancak farklı bir deneyim yaşamak için İstanbul'a gelmeyi kabul ettim. Kariyerim boyunca kendi kararlarımı hep kendim verdim. Hiçbir zaman hayalkırıklığı yaşamadım. Yeni bir macera yaşamayı çok istiyordum ve fırsat karşıma çıktı'' ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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