Erzurumlu Öznur Turgut'un yaşantısı da tarzı kadar renkli

Turgut, yaşına hiç takılmayıp kendini lise öğrencisi gibi gördüğünü, üniversite öğrencileriyle voleybol oynayıp etkinliklere katıldığını dile getirdi. Üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Turgut, "Gençler beni çok sevdiğini, bu yaşa rağmen çok hareketli ve renkli olduğumu, benim gibi hayat dolu olmak istediğini söylüyor. Olumsuz tepkiler de alıyorum, bazıları kınıyor, 'yaşına göre hareket et', 'git evinde otur' diyor ama kimse umurumda değil.