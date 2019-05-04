Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri; 76. dakikada Samuel Eduok ve 84. dakikada Hakan Arslan kaydetti.
Bu sonucun ardından 32 puana yükselen Erzurumspor maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Bursaspor ise 17. sıraya geriledi.
KALAN MAÇLAR
BB ERZURUMSPOR: Evkur Yeni Malatyaspor (D),Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D).
BURSASPOR: Antalyaspor (D),Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D).
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