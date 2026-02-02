Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak istiyoruz

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Dal, Süper Lig'e çıkmak istediklerini ve orada kalıcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 17:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, HT Spor'da Satır Arası programına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu.

        "GEÇEN YIL İYİ BİR TAKIM KURDUK"

        Süper Lig’den düştüğümüz sene, tekrar çıktığımız sene Erzurumspor çok büyük problemler yaşadı. İki buçuk yıl, 5 dönem transfer yasağı, depremden dolayı stadımızı kullanamadık; sonra puan silme cezaları geldi. Geçtiğimiz yıl transfer yasağını kaldırdıktan sonra iyi bir takım kurduk ve play-off oynadık. Bu sene mevcut takımın üzerine yeni transferlerimizi kadroya dahil ettik. Ligin ilk yarısında hiç beklemediğimiz beraberlikler aldık.

        "SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

        Erzurumspor her sene bulunduğu ligde en iyi olmak için hedef koyar, bu sene de en iyisi takımın şampiyon olarak Süper Lig'e çıkması. Erzurum bir futbol kenti. Süper Lig’e çıkıp kalıcı olmak için çalışıyoruz. Kurumsallığı da bir yandan sürdürüyoruz. Kulübün altyapısını güçlendiriyoruz; yeni alttan ısıtmalı antrenman sahası yaptık. Altyapıya yeni bir tesis yapıyoruz, bu sene tamamlanacak. Sahamızı hibrit çime çevirdik. Şu anda biz altın döneme girmiş bulunmaktayız.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, karın erimesiyle oluşan ve bölge halkının "kar şelalesi" adını verdiği şelale ilgi görüyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?