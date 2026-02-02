Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak istiyoruz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, HT Spor'da Satır Arası programına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN YIL İYİ BİR TAKIM KURDUK"

Süper Lig’den düştüğümüz sene, tekrar çıktığımız sene Erzurumspor çok büyük problemler yaşadı. İki buçuk yıl, 5 dönem transfer yasağı, depremden dolayı stadımızı kullanamadık; sonra puan silme cezaları geldi. Geçtiğimiz yıl transfer yasağını kaldırdıktan sonra iyi bir takım kurduk ve play-off oynadık. Bu sene mevcut takımın üzerine yeni transferlerimizi kadroya dahil ettik. Ligin ilk yarısında hiç beklemediğimiz beraberlikler aldık.

📺 Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Ahmet Dal: Süper Lig’den düştüğümüz sene, tekrar çıktığımız sene Erzurumspor çok büyük problemler yaşadı. İki buçuk yıl, 5 dönem transfer yasağı, depremden dolayı stadımızı kullanamadık; sonra puan… pic.twitter.com/2WVKZMOq1H — HT Spor (@HTSpor) February 2, 2026

"SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

Erzurumspor her sene bulunduğu ligde en iyi olmak için hedef koyar, bu sene de en iyisi takımın şampiyon olarak Süper Lig'e çıkması. Erzurum bir futbol kenti. Süper Lig’e çıkıp kalıcı olmak için çalışıyoruz. Kurumsallığı da bir yandan sürdürüyoruz. Kulübün altyapısını güçlendiriyoruz; yeni alttan ısıtmalı antrenman sahası yaptık. Altyapıya yeni bir tesis yapıyoruz, bu sene tamamlanacak. Sahamızı hibrit çime çevirdik. Şu anda biz altın döneme girmiş bulunmaktayız.