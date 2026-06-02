Erzurumspor FK, tarihinde 3. kez Süper Lig'e yükseldi

2010-2026 sezonları arasında 5 farklı ligde yer alan Erzurumspor FK, bu sezonla birlikte tarihinde 3. kez Süper Lig'e yükseldi.

Mavi beyazlılar son 16 yıllık süreçte 2 sezon Süper Lig, 7 sezon 1. Lig, 1 sezon 2. Lig, 5 sezon 3. Lig ve 1 sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti. Kulüp bu süreçte 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DEN PROFESYONEL LİGLERE GEÇİŞ

Erzurumspor FK, 2009-2010 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etti. 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi. Bu sonuçla birlikte kulüp profesyonel liglere geçiş yaptı.

3. LİG DÖNEMİ VE 2. LİG'E YÜKSELİŞ

2010-2011 sezonunda 3. Lig'e yükselen Erzurumspor FK, bu ligde 2015-2016 sezonuna kadar mücadele etti. 2015-2016 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig'e çıktı. 2016-2017 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Dadaşlar, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off maçları sonucunda 1. Lig'e yükseldi.

1. LİG VE İLK SÜPER LİG YÜKSELİŞİ

2017-2018 sezonunda 1. Lig'de normal sezonu 5. sırada tamamlayan Doğu Anadolu temsilcisi, play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılarla mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor, sezonu 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.

İKİNCİ SÜPER LİG DÖNEMİ

2019-2020 sezonunda 1. Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, yeniden Süper Lig'e yükseldi. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ekip, sezonu 18. sırada tamamlayarak tekrar 1. Lig'e düştü.

5 YIL 1. LİG'DE MÜCADELE ETTİKTEN SONRA ŞAMPİYON OLDU

2021-2022 sezonunda 1. Lig'de 5. sırada yer alan Erzurumspor, play-off aşamasında mücadele etti. 2022-2023 sezonunda 13. sırada, 2023-2024 sezonunda 10. sırada, 2024-2025 sezonunda ise 6. sırada ligi tamamladı. 2025-2026 sezonunda 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.

21 FARKLI TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Bu isimler sırasıyla Hasan Çelik, Fetullah Demir, Faik Demir, Taşkın Güngör, Yavuz İncedal, Turhan Özyazanlar, Besim Durmuş, Ahmet Yıldırım, Kemal Kılıç, Osman Özköylü, Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu, Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal, Yılmaz Vural, Yücel İldiz, Hakan Kutlu ve Serkan Özbalta oldu. En uzun süre görev yapan teknik direktör 2 yıl 4 ay 26 gün ile Hakan Kutlu olurken, en yüksek maç başı puan ortalaması 2.09 ile Serkan Özbalta'ya ait oldu.