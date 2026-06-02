Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig BB Erzurumspor Erzurumspor FK, tarihinde 3. kez Süper Lig'e yükseldi

        Erzurumspor FK, tarihinde 3. kez Süper Lig'e yükseldi

        Erzurumspor FK, 2010'dan 2026'ya uzanan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde 5 farklı ligde mücadele etti. Mavi-beyazlı ekip bu dönemde 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor, 3. kez Süper Lig'e yükseldi!

        2010-2026 sezonları arasında 5 farklı ligde yer alan Erzurumspor FK, bu sezonla birlikte tarihinde 3. kez Süper Lig'e yükseldi.

        Mavi beyazlılar son 16 yıllık süreçte 2 sezon Süper Lig, 7 sezon 1. Lig, 1 sezon 2. Lig, 5 sezon 3. Lig ve 1 sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti. Kulüp bu süreçte 3 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

        BÖLGESEL AMATÖR LİG'DEN PROFESYONEL LİGLERE GEÇİŞ

        Erzurumspor FK, 2009-2010 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele etti. 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi. Bu sonuçla birlikte kulüp profesyonel liglere geçiş yaptı.

        3. LİG DÖNEMİ VE 2. LİG'E YÜKSELİŞ

        2010-2011 sezonunda 3. Lig'e yükselen Erzurumspor FK, bu ligde 2015-2016 sezonuna kadar mücadele etti. 2015-2016 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig'e çıktı. 2016-2017 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Dadaşlar, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off maçları sonucunda 1. Lig'e yükseldi.

        REKLAM

        1. LİG VE İLK SÜPER LİG YÜKSELİŞİ

        2017-2018 sezonunda 1. Lig'de normal sezonu 5. sırada tamamlayan Doğu Anadolu temsilcisi, play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltılarla mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor, sezonu 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düştü.

        İKİNCİ SÜPER LİG DÖNEMİ

        2019-2020 sezonunda 1. Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, yeniden Süper Lig'e yükseldi. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ekip, sezonu 18. sırada tamamlayarak tekrar 1. Lig'e düştü.

        5 YIL 1. LİG'DE MÜCADELE ETTİKTEN SONRA ŞAMPİYON OLDU

        2021-2022 sezonunda 1. Lig'de 5. sırada yer alan Erzurumspor, play-off aşamasında mücadele etti. 2022-2023 sezonunda 13. sırada, 2023-2024 sezonunda 10. sırada, 2024-2025 sezonunda ise 6. sırada ligi tamamladı. 2025-2026 sezonunda 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. 21 farklı teknik direktörle çalıştı Erzurumspor FK, 2010'dan bu yana

        21 FARKLI TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

        Bu isimler sırasıyla Hasan Çelik, Fetullah Demir, Faik Demir, Taşkın Güngör, Yavuz İncedal, Turhan Özyazanlar, Besim Durmuş, Ahmet Yıldırım, Kemal Kılıç, Osman Özköylü, Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu, Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal, Yılmaz Vural, Yücel İldiz, Hakan Kutlu ve Serkan Özbalta oldu. En uzun süre görev yapan teknik direktör 2 yıl 4 ay 26 gün ile Hakan Kutlu olurken, en yüksek maç başı puan ortalaması 2.09 ile Serkan Özbalta'ya ait oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hayatın İçinden - 31 Mayıs 2026 (Kubat'ın Hayatını Değiştiren "Halkalı Şeker"in İlginç Serüveni)

        Hayatın İçinden'de bu hafta başarılı müzisyen Kubat konuk oluyor. Mehtap Tekin'in sunumuyla Hayatın İçinden Habertürk TV'de.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"