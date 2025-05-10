Eski hakemler Başakşehir-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

Soru: Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ana karar, müdahale var mı yok mu? Bir kere Duarte, Dzeko'ya faul yaptı. Temel hata, hakemin faulü vermemesi. Net bir ihlal var. İlk müdahale dışarıda olabilir ama devam eden temas, Duarte'nin sol ayağı çizgi üzerinde, Duarte'nin kaval kemiğiyle Dzeko'nun sol ayağının buluştuğunu görüyorum. Bu çizgi üzerinde, dışarıda başlamış olsa bile devamındaki hareket çizgi üstünde ve penaltı."

Bülent Yıldırım: "Hakem ne devam dedi, ne faul dedi. Şu anda bu kontak noktası çizginin üzerinde ve devam etti. Sübjektif bir karar. Hakem karar verse saygı duyardım ama hakem hiç karar vermedi. Dzeko topu attı, Duarte ayağını uzattı ve engel olarak koydu. Dikkatsiz bir müdahale. Bu pozisyon penaltı. Bu tespite VAR karışmaz. Yoruma açık olduğu için bence VAR karışmadı ama net penaltı."

Deniz Çoban: "Bu pozisyona VAR karışmalı. Duarte, ayağını açtı. VAR için kanıt var. Buna penaltı değil VAR karışmaz diyorsak... Bilemiyorum. Bundan daha iyi kanıt yok. Net penaltı, içeride, VAR yüzde yüz karışmalı."