Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor'u konuk etti. Ev sahibinde Sezgin Coşkun mücadelenin 33. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Menemenspor 41. dakikada kazanılan penaltıda Taşkın Çalış'ın golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Eskişehirspor 60. dakikada bir kez daha öne geçti. Kaan Gül'ün asistinde Berkay Tanır, skoru 2-1'e getirdi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü attı.

Konuk ekip son dakikalarda skoru bir kez daha eşitledi. Menemenspor'a 1 puanı getiren golü Kamara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor 6. beraberliğini aldı ve 10 aylık galibiyet hasretine nokta koyamadı. EsEs son galibiyetini geçen sezon 8 Şubat'ta Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek kazanmıştı.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Berkay Tanır (Dk. 80 Buğra Çağlıyan),Talha Erdoğan (Dk. 46 İbrahim Halil Öner),Kaan Gül (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar),Tolga Yakut (Dk. 71 Bedirhan Akçay),Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Sholaja

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 81 Bekir Can Sönmez),Furkan Bayır, Adamu (Dk. 74 Mehmet Aytemiz),Murat Elkatmış (Dk. 59 Şeref Özcan),Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 74 Rasheed),Ömer Şahbaş, Kamara, Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak

Goller: Dk. 33 Sezgin Coşkun, Dk. 60 Berkay Tanır (Eskişehirspor),Dk. 41 Taşkın Çalış (Penaltıdan),Dk. 90+5 Kamara (Menemenspor)

Sarıkartlar: Dk. 24 Tolga Yakut, Dk. 81 Sholaja, Dk. 90 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor),Dk. 38 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Mehmet Aytemiz, Dk. 77 Taşkın Çalış, Dk. 81 Ömer Şahbaş (Menemenspor)