Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan birçok ödenek bulunurken 11 Ocak tarihine kadar alınan kira yardımı ve hibe desteği başvurularının sona ermesiyle gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi meslek gruplarına sağlanacak ödeneğin kısa sürede ödemelerine başlanması bekleniyor. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek.

ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlara henüz net bir açıklama gelmiş değil. Konunun detaylarının Resmi Gazete'de paylaşılması bekleniyor. Esnafa hangi ay kira yardımı yapılacak açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız. Ancak Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.

ESNAFA HİBE KİRA DESTEĞİ ÖDEMESİ AYRTINTILARI

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.