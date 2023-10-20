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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Esporcular ve oyunseverler için yeni PRO X Serisi tanıtıldı - Teknoloji Haberleri

        Esporcular ve oyunseverler için yeni PRO X Serisi tanıtıldı

        Logitech G, espor profesyonellerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeni bir oyun deneyimi arayan bütün oyunseverlere yönelik geliştirdiğini açıkladığı Yeni PRO X Serisi'ni, FUT Esports iş birliğiyle düzenlediği özel bir etkinlikle tanıttı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 20.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:17
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        Esporculara özel yeni PRO X Serisi
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        Türkiye'de oyun dünyası her geçen gün daha hızlı şekilde gelişiyor. Yerli oyun firmaları dünya çapında üne sahip olan yenilikleri hayata geçirirken Türk oyuncular ve takımlar da global arenalarda üst seviye performansları ile göze çarpıyor.

        Giderek daha büyük kitleleri peşinden sürükleyen espor ekosistemi de kendisine özel bir ürün ailesini gerekli kılıyor. Önde gelen üreticilerden Logitech de bu alanda esporcuları ve oyunseverleri merkezine alan yeni ürün grubunun tanıtımını gerçekleştirdi.

        Logitech G şimdi de Türkiye’nin adını espor sektöründe daha geniş kitlelere başarılarıyla duyurmak için oyun dünyasının en rekabetçi oyuncularını ve sevilen içerik üreticilerini bir araya getiren FUT Esports ile güçlerini birleştirdi ve ilk lansmanını gerçekleştirdi.

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        Logitech G’nin espor profesyonellerinin geri bildirimleriyle tasarladığı Yeni PRO X Serisi’nin tanıtıldığı etkinlikte, Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz ve FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu’nun açılış konuşmalarının ardından Logitech Türkiye Ülke Pazarlama Lideri Cihan Önal, Yeni PRO X Serisi ürünleri Logitech G PRO X 2 SUPERLIGHT Mouse, PRO X TKL LIGHTSPEED Klavye ve PRO X 2 Kablosuz Kulaklığı anlattı. Ardından FUT Esports Valorant Oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek ile bir oyuncunun gözünden esporu dinlemek üzere bir sohbet gerçekleştirdi.

        Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’yi başarıyla temsil eden espor takımının yanında durmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, ‘‘Kurulduğumuz günden bu yana oyun ekosistemini destekleyen ve espora yatırım yapan bir şirketiz. Günümüzde Logitech G’nin sevilmesinde ve ürünlerimizin tercih edilmesinde, espor profesyonelleri ile birlikte çalışmamızın katkısı çok büyük. Espor profesyonelleri, oyuncuların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, ürünlerimizde en yüksek seviyede performans, kalite ve son teknolojiyi sunmamızı sağlıyor. FUT Esports ile bir araya gelerek, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’nin adını espor sektöründe daha geniş kitlelere başarılarıyla duyurmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz işbirliği espor dünyasının gelişmesi amacıyla yaptığımız yatırımların bir örneği. Bugün tanıttığımız Yeni PRO X Serimiz ve espor profesyonelleri ile birlikte, kazanmak için tasarlanan ürünlerle oyun deneyimini mükemmelleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

        YENİ TEKNOLOJİLER ADAPTE EDİLDİ

        Logitech’in en son teknolojiyi kullanarak tasarladığını açıkladığı PRO X 2 SUPERLIGHT mouse, PRO X TKL LIGHTSPEED Klavye ve PRO X 2 Kablosuz Kulaklıktan oluşan yeni ürün gamı gerçekleştirilen tanıtım toplantısında deneyimlenebildi. Profesyonel oyuncuların sevdiği hassasiyeti ve mekanik hissi sağlayan yeni bir hibrit optik-mekanik anahtar teknolojisive 60 gram ağırlığındaki yeni mouse, 32.000 DPI'ya sahip yepyeni HERO 2 Sensörünü de bünyesinde bulunduruyor. Profesyonel oyuncuların incelemelerine göre PRO X SUPERLIGHT, ödüllü tasarımını ve hafifliğini yenilenen bu modelinde de korumaya devam ediyor. 95 saat boyunca üst düzey deneyim sunuyor. Bununla birlikte RGB aydınlatma, Oyun Modu tuşu, yeni Oyun Modu Kilidi, medya kontrolleri ve ses düzeyi tekerleğine sahip Klavye de lansmanda dikkat çeken ürünlerden oldu.

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