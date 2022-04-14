Esra Ceyhan'ın kızı büyüdü

Anne-kız pozlarını paylaşan Esra Ceyhan, gönderisinde "Karnımdan, kucağıma, yamacımdan, yanıma evlat böyle bir şey… Allah hayat yolunda evlatlarımızla omuz omuza yürümeyi nasip etsin bana da, tüm anne-babalara da… Canım yavrum Ayşe'min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.