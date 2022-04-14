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Esra Ceyhan'ın kızı büyüdü

Bir dönem sunduğu kadın kuşağı programlarıyla adından söz ettiren sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe, 16. yaşına girdi. Anne-kız pozlarını takipçileriyle paylaşan Ceyhan'ın fotoğrafları yoğun ilgi gördü

  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Sunucu Esra Ceyhan'ın diş hekimi Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe, büyüdü. 
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    16. yaşına giren kızının doğum gününü aile arasında kutlayan ünlü sunucu, o anları duygusal bir mesaj ile yayınladı.
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Anne-kız pozlarını paylaşan Esra Ceyhan, gönderisinde "Karnımdan, kucağıma, yamacımdan, yanıma evlat böyle bir şey… Allah hayat yolunda evlatlarımızla omuz omuza yürümeyi nasip etsin bana da, tüm anne-babalara da… Canım yavrum Ayşe'min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. 
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Kenan Çoban ile oğlu Miraç Mert
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe Ceyhan 16 yaşında

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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