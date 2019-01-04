Adayların işe alım sürecindeki deneyimlerine odaklanan CandE Awards’ta titizlikle incelenen Etiya; iş başvurusu yapanların yaşadıkları olumlu deneyim, tekrar aynı şirkete başvurma olasılığı, başkalarına tavsiye etme ve işverenle iş ilişkilerini artırma isteği gibi pek çok farklı kriterlerde değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Ödülü yoğun işe alım süreçlerinin devam ettiği büyüme dönemimizde almanın ayrıca anlamlı olduğunu söyleyen Etiya İnsan Kaynakları Direktörü Yaprak Yazgan Tellici; “İnsan Kaynakları ekibi olarak dünyanın farklı bölgelerinde çok yoğun işe alım yaptığımız dönemlerde bile adaylara gösterdiğimiz hassasiyetten ve özenden ödün vermiyoruz." dedi.

Her bir adaya kendilerini özel hissettirecek şekilde yaklaşıldığını belirten Tellici, "Rahat bir işe alım süreci geçirmelerini sağlıyoruz. Gerekli noktalarda tüm bilgilendirmeleri söz verdiğimiz şekilde yapıyoruz. Ve tabi ki bizimle görüşmeye gelen her aday adına bize ayırdıkları vakit için fidan bağışı yaparak teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların karşılığı olarak bu önemli ödüle hak kazanmak bizi oldukça gururlandırdı.” açıklamasında bulundu.

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