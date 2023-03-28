Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında grup maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda D grubunda yer alan A Milli Takım ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye İkinci maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. D grubu puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu puan durumu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

    A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlıyor. Zorlu maç öncesi D grubu puan durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Grubun favori takımları arasında yer alan Türkiye ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İşte Türkiye EURO 2024 D Grubu puan durumu
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

    TÜRKİYE, EURO 2024 ELEMELERİ'NDE HANGİ GRUPTA?

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, 25 Mart 2023 Cumartesi günü itibarıyla başladı. A Millî Futbol Takımı da zorlu yoldan geçip Euro 2024'e ulaşmaya çalışacak.

    Ay-yıldızlılar, Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyor.

    9 Ekim 2022'de Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde çekilen kura sonucu milli takımın rakipleri Ermenistan Hırvatistan, Galler ve Letonya oldu.

     
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

    EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

    A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Ermenistan ile deplasmanda karşılaştı. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı.

     
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

    İşte D Grubu'nun puan durumu 

     

    1- Türkiye / 3 puan

    2- Hırvatistan / 0 puan (1 maçı eksik)

    3- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

    4- Galler / 0 puan

    5- Ermenistan / 0 puan

     
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

    2024 UEFA AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU FİKSTÜRÜ

     

    25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

     

    28.03.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Hırvatistan

     

    16.06.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Letonya-Türkiye

     

    19.06.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Galler

     
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

    08.09.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Ermenistan

     

    12.10.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

     

    15.10.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Letonya

     

    21.11.2023 / Saat (TSİ) 22.45 / Galler-Türkiye

     
  • EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye D Grubu puan durumu, D Grubu maçları

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.