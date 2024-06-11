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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu: Danimarka'yı tanıyalım! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 C Grubu: Danimarka'yı tanıyalım!

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Danimarka, turnuvanın önemli ekipleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:18
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        EURO 2024 C Grubu: Danimarka'yı tanıyalım!
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        Organizasyonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarka, üç kez yarı final, bir kez de çeyrek final gördü.

        Turnuvaya 10. kez katılacak kırmızı-beyazlı ekip; Slovenya, İngiltere ve Sırbistan'ın bulunduğu grupta zirve mücadelesi verecek.

        Takım olarak etkili savunması, bireysel oyuncu kalitesi ve ekip ruhuyla ön plana çıkan Danimarka, turnuvada sürpriz yapabilme potansiyeli barındırıyor.

        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda yer alan Danimarka, favori olduğu grubu lider bitirmeyi başardı.

        Şampiyonada aynı grupta yer aldığı Slovenya ile elemelerde de eşleşen Danimarka, rakibiyle aynı puanda olmasına karşın ikili averajla zirveye kuruldu.

        Grubunu 7 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayarak tamamlayan Danimarka, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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        Teknik direktörlüğünü Kasper Hjulmand'ın yaptığı Danimarka'nın eleme mücadeleleri şöyle:

        Danimarka-Finlandiya: 3-1

        Kazakistan-Danimarka: 3-2

        Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0

        Slovenya-Danimarka: 1-1

        Danimarka-San Marino: 4-0

        Finalndiya-Danimarka: 0-1

        Danimarka-Kazakistan: 3-1

        San Marino-Danimarka: 1-2

        Danimarka-Slovenya: 2-1

        Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0

        KADRODA TANIDIK İSİMLER VAR

        Danimarka'nın Avrupa Futbol Şampiyonası geniş kadrosunda Türkiye'de forma giymiş isimler de bulunuyor.

        Kadrosunda Barcelona'dan Andreas Christensen, Crystal Palace'dan Jöachim Andersen, Sporting Lizbon'dan Morten Hjulmand, Manchester United'dan Rasmus Höjlund ve Christian Eriksen gibi birçok yıldızı barındıran Danimarka'da takım kaptanlığını eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer yapıyor.

        Kjaer'in yanı sıra şu anda Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson da Danimarka'nın kadrosunda yer alıyor.

        KADRO

        Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Frederik Ronnow, Morten Hjulmand, Mads Hermansen, Pierre-Emile Hojbjerg, Andreas Christensen, Christian Norgaard, Simon Kjaer, Mathias Jensen, Jöachim Andersen, Mikkel Damsgard, Jannik Vestergaard, Jacob Bruun Larsen, Victor Nelsson, Andreas Skov-Olsen, Alexander Bah, Anders Dreyer, Jöakim Maehle, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Rasmus Höjlund, Vicotr Kristiansen, Jonas Wind, Christian Eriksen, Yussuf Poulsen.

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        TURNUVA GEÇMİŞİ

        Danimarka, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en önemli ekipleri arasında bulunuyor.

        Turnuvaya 10. kez katılan Danimarka, 1964 yılında yarı final oynarken, turnuvayı 4. sırada bitirdi.

        1964 ile 1984 arasındaki organizasyonlarda elemeleri geçmeyi başaramayan Danimarka, daha sonra ise üst üste 6 turnuvaya katıldı ve bu süreçte tek şampiyonluğunu elde etti.

        1992'de zirveye çıkan Danimarka, 1984'te yarı final, 2004'te de çeyrek final gördü.

        2008 ve 2016 turnuvalarına katılamayan kırmızı-beyazlılar, 2020'de ise yeniden yarı final oynadı ve son turnuvayı 4. sırada tamamladı.

        Danimarka, geri kalan senelerde ise organizasyona gruplarda veda etti.

        MAÇ TAKVİMİ

        Danimarka'nın EURO 2024 C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

        16 Haziran:

        19.00 Slovenya-Danimarka

        20 Haziran:

        19.00 Danimarka-İngiltere

        25 Haziran:

        22.00 Danimarka-Sırbistan

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