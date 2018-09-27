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EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün açıklanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO 2024) ülke bugün açıklanacak. Türkiye adına TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Cengiz Zülfikaroğlu, Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı birer sunum yapacak

27 Eylül 2018 Perşembe, 02:04 | Güncelleme: AA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO 2024) ülke bugün belli olacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya ev sahipliği yapabilmek için yarışan Türkiye ile Almanya'nın temsilcileri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantıda sunumlar gerçekleştirecek.

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA yönetim kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarına başlayacak.

Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapacak.

Basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek bu oturumların ardından UEFA yönetim kurulu, yapacağı değerlendirme sonrasında TSİ 15.45'te düzenlenecek törenle EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklayacak.

 

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