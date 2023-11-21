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        Haberler Spor Futbol Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte? Euro 2024 kura çekimi Türkiye hangi torbada? Euro 2024'e giden takımlar hangiler? - Futbol Haberleri

        Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte? Euro 2024 kura çekimi Türkiye hangi torbada?

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, bugün elemelerde son maçına Galler karşısında çıkacak ve turnuvanın kura çekimini bekleyecek. İşte, söz konusu mücadele öncesi Euro 2024 kura çekimi ile ilgili bilgileri ve milli takımımızın durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:54
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        Milli takımımızın da yer aldığı 24 takımın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için artık gözler kura çekimine çevrilmiş durumda. Millilerimizin 2. ya da 3. torbada yer alacağı kura çekimine dair en çok araştırılan; Euro 2024 kura çekimi ne zaman ve hangi torbada hangi takımlar sorularının yanıtlarına dair son bilgileri derledik...

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        EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

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        TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.

        Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.

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        EURO 2024 KURA ÇEKİMİ MUHTEMEL TORBALAR

        İşte şu anki duruma göre 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak muhtemel torbalar:

        1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

        2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

        3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

        4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım

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        BİRİNCİSİ OLUR?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, Galler karşısında puan alması halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.

        Millilerimiz, Galler'e mağlup olması halinde ise Hırvatistan'ın Ermenistan'a puan kaybetmesini bekleyecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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