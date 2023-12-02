Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler?
Euro 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldığı başarılı sonuçlarla grup aşamasını lider olarak tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. Euro 2024 kura çekimine 2. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu. Peki, "Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler, hangi torbada bulunuyor?" İşte Avrupa Şampiyonası Türkiye A Milli Takımı'nın rakipleri...
A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası finallerinde ki rakipleri belli oldu. 2 Aralık Cumartesi günü saat TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Türkiye'nin hangi grupta yer alacağı ve rakipleri belli oldu. Peki, "Euro 2024 Türkiye hangi grupta yer alıyor? Avrupa Şampiyonası milli takım rakipleri kimler, hangi torbada bulunuyor?" İşte milli takımın grubu ve rakipleri...
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de TSİ ile 20.00'de başladı.
TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALIYOR?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.
İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemle rakipleri...
EURO 2024 GRUP KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya
4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım
TÜRKİYE EURO 2024'TE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
F GRUBU
Portekiz
Türkiye
Çekya
C yolu play-off galibi
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan