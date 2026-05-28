        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi arttı

        Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi arttı

        Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0.3 puan artarak 93.5 puan seviyesine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:52
        Avrupa'da ekonomik güven endeksi arttı

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,3 puan yükselerek 93,7 puan oldu.

        Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,3 puan artışla 93,5 puana ulaştı. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 92,8 puan olması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentileri aştı.

        Endeksteki artış büyük ölçüde hizmet sektöründe ve tüketicilerde güvenin kısmen toparlanmasından kaynaklandı.

        Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise mayısta eksi 20,6'dan eksi 19'a çıktı. AB'de de nisanda eksi 19,9 seviyesindeki endeks, mayısta eksi 18,2 oldu.

