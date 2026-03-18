        EuroLeague'de 32. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 32. hafta heyecanı!

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 32. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Monaco'yla, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise sahasında Olimpia Milano'yla karşılaşacak.

        Giriş: 18.03.2026 - 11:06
        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 32. hafta, yarın ve 20 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

        Türk takımlarından Anadolu Efes, yarın Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.

        Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle 18. basamakta, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 22 galibiyet ve 9 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

        Avrupa Ligi'nde 32. haftanı programı (TSİ) şöyle:

        19 Mart Perşembe

        20.00 Valencia Basket (İspanya)-Barcelona (İspanya)

        20.30 Anadolu Efes (Türkiye)-AS Monaco (Fransa)

        22.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)

        22.15 Olimpiyakos (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

        22.30 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

        20 Mart Cuma

        20.45 Fenerbahçe Beko (Türkiye)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Real Madrid (İspanya)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Rapyd (İsrail)

