        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de Final-Four heyecanı başlıyor!

        EuroLeague'de Final-Four heyecanı başlıyor!

        EuroLeague'de Final-Four heyecanı yarın başlayacak. Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için Fenerbahçe Beko, Olympiakos, Valencia Basket ve Real Madrid kıyasıya mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 09:19 Güncelleme:
        1

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

        2

        Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.

        3

        Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

        4

        3 TAKIM 16 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

        EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek takımlarından 3'ü, toplam 16 kez kupanın sahibi oldu.

        Real Madrid 11 şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 defa mutlu sona ulaştı.

        Valencia Basket ise ilk kez dörtlü final sahnesine çıkacak.

        5

        F.BAHÇE İLE OLYMPIAKOS 37. RANDEVUDA

        Dörtlü finalin ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip olacak.

        İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

        Fenerbahçe ile Olympiakos, dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak.

        6

        Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

        Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

        7

        VALENCIA BASKET İLE REAL MADRID 17. KEZ KARŞILAŞACAK

        Dörtlü finalin ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket ile Real Madrid, EuroLeague'de 17. kez kozlarını paylaşacak.

        İki takım arasında yapılan 16 karşılaşmanın 10'unu eflatun-beyazlılar kazandı. Valencia ise 6 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.

        8

        FINAL-FOUR HEYECANI 3. KEZ ATİNA'DA

        Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncü kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

        Atina, dörtlü finale 1993 ve 2007 yıllarında ev sahipliği yaptı. 1993'te Fransa ekibi Limoges şampiyonluğa ulaşırken, 2007'de ise Panathinaikos kupayı müzesine götürdü.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Axios: Trump ile Netanyahu gerin ve zor bir görüşme yaptı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        "Sizi bekliyoruz"
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Savaşın faturası işçiye
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        "Allah ıslah etsin"
