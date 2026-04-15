        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'den Anadolu Efes'e para cezası

        EuroLeague'den Anadolu Efes'e para cezası

        EuroLeague, maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verildiğini açıkladı. Lacivert Beyazlılar, "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 22:04 Güncelleme:
        Euroleague'in açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu.

        En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 avro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 avro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin avro ödeyeceği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir." ifadelerine yer verildi.

