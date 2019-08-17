Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 2. haftasında Watford'u ağırladı.
Mücadelenin 10. dakikasında Lucas Digne golün hazırlayıcısı olurken Bernard Everton'ı 1-0 öne geçirdi.
Cenk Tosun, karşılaşmada süre almadı.
Mavi-beyazlılar, bu skorla puanını 4'e yükseltirken, Watford ikinci maçından da puan alamadı.
Everton, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Watford ise West Ham'ı ağırlayacak.
Arsenal: 2 - Burnley: 1
Aston Villa: 1 - Bournemouth: 2
Brighton & Hove Albion: 1 - West Ham United: 1
Southampton: 1 - Liverpool: 2
Norwich City: 3 - Newcastle United: 1
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