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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton - Manchester United: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Everton - Manchester United: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton'a konuk olan Manchester United, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta bir puanı kurtarmayı başardı. Kırmızı Şeytanlar, 72 ve 80'de bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 19:12 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:12
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        İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United, Everton karşısında da mağlup olmaktan son anda kurtuldu... Rakibiyle ligin 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelen Kırmızı Şeytanlar, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Ev sahibi Everton, 19'da Beto ve 33'te Doucoure'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        Son bölümde baskısını artıran Manchester United, 72'de Bruno Fernandes'in harika frikiğiyle farkı öne bire indirdi; 80'de ise Manuel Ugarte'nin golüyle skora dengeyi getirdi: 2-2.

        Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Everton bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, 3 maçtır kazanamayan 15. sıradaki Manchester United ise puanını 30 yaptı.

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