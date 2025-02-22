Everton - Manchester United: 2-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everton'a konuk olan Manchester United, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta bir puanı kurtarmayı başardı. Kırmızı Şeytanlar, 72 ve 80'de bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United, Everton karşısında da mağlup olmaktan son anda kurtuldu... Rakibiyle ligin 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelen Kırmızı Şeytanlar, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Ev sahibi Everton, 19'da Beto ve 33'te Doucoure'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Son bölümde baskısını artıran Manchester United, 72'de Bruno Fernandes'in harika frikiğiyle farkı öne bire indirdi; 80'de ise Manuel Ugarte'nin golüyle skora dengeyi getirdi: 2-2.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Everton bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, 3 maçtır kazanamayan 15. sıradaki Manchester United ise puanını 30 yaptı.