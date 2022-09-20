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Evladını kaybeden Fatih Terim'in kızı paylaşımıyla yürekleri dağladı! "Hiç kapanmayacak bir yara"

İkinci hamileliğini duyurup cinsiyeti öğrendikten kısa bir süre sonra bebeğini kaybeden Merve Terim, o anlarda yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı.

Evladını kaybeden Fatih Terim'in kızı yürekleri dağladı!
Evladını kaybeden Fatih Terim'in kızı paylaşımıyla yürekleri dağladı!
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Geçtiğimiz sene cinsiyetini öğrenen ve hamilelik sevincini sevenleri ile paylaşan Merve Terim Çetin, bir süre sonra bebeğini kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Merve Terim konu ile ilgili o gece yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAKTI

2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturan Merve Terim ilk çocuğu Yaman'ı 6.5 aylıkken dünyaya getirmişti. 2014 yılında ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü isim, 2021 Ekim'de ise ikinci bebeğini kaybettiğini duyurmuştu.

MERVE TERİM YÜREK SIZLATTI

Merve Terim geçen sene yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

''Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hala tam atlatabilmiş değilim yaşadığım kaybı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor... Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında.. Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz... Yazmakta iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep...

Biraz vicdan,biraz bahar,biraz yağmur,biraz hayal, birkaç kitap,çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde Benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere.''

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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