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Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu?

FOX TV'nin kısa zamanda büyük bir ilgi gören dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in final yapacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Dizinin hayranları; Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor sorusunun yanıtın araştırıyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

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    Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu?

    FOX TV'nin bu yıl ilk sezonuyla ekranlara gelen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey'in bu akşam bitiyor mu?

     
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    Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu?

    EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Fox TV dizilerinden Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ekran macerasının akıbeti merak konusu olmuştu.
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    Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu?

    EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM SON BÖLÜM MÜ?

    Başrolünde Gökçe Bahadır'ın yer aldığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisi, reytinglerinin düştüğü iddiasıyla 28. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

    Evlilik Hakkında Her Şey, 31 Mayıs Salı (bu akşam) ekranlara gelecek bölümüyle final yapacak.
  • 04
    Evlilik Hakkında Her Şey final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Evlilik Hakkında Her Şey bitiyor mu?

    31 MAYIS 2022 FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    00:00 Yasak Elma

     

    22:30 Gülümse Kaderine

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