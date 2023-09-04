Eylül ayı kira artışı belli oldu! 2023 kira artış sınırlaması devam ediyor mu?
Eylül ayı kira artış oranı Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Konut kiralarında yüzde 25 sınırı devam ediyor. Ancak iş yeri Ağustos ayı kira artış oranı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Peki, kira artış sınırlaması devam ediyor mu? Ağustos ayı kira oranı iş yeri ve konutlarda ne kadar oldu? İşte Ağustos ayı kira zammıyla ilgili merak edilen detaylar...
Eylül ayı kira artış oranı 4 Eylül Pazartesi günü Ağustos ayı enflasyon artış oranın açıklanmasının ardından kesinlik belli oldu. Bilindiği üzere kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Buna göre kira kontratını Eylül ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Ağustos ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını günlcelleyecek. Peki, kira artış oranı yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 4 Eylül'de açıklanmasının ardından TEFE-TÜFE kira artış oranı da netleşecek.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ZAMMI
Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.