Emeklilikte Yaşa Takılan yaklalşık 5 milyon vatandaş için EYT düzenlemesiyle birlikte emekliik yolu açılıyor. EYT son durum hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada sadece Türkiye modelinin olduğunu belirtmişti. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti. Düzenlemenin en geç Aralık ayında meclise intikal etmesi beklenirken " EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve ilk maaş ne zaman verilecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2022 EYT son dakika gelişmeleri...