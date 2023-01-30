BORÇLANMA YAPANLAR YENİDEN BORÇLANMAK ZORUNDA KALABİLİR

Askerlik ve doğum borçlanması primleri asgari ücrete paralel olarak yüzde 55 oranında arttı. EYT’liler, prim artışından etkilenmemek için yıl başından önce sosyal güvenlik merkezlerine akın ederek hizmet borçlanması başvurusu yaptılar. Ancak, EYT’liler hesaplarını 5000 prim gününü tamamlamak üzerine yaptılar ve eksik primlerini 5000 güne tamamlayacak şekilde askerlik veya doğum borçlanması gerçekleştirdiler.

Bunlardan bir kısmı prim günlerini bu kez 5975’e kadar tamamlamak zorunda kalacak. İlave borçlanma hakkı kalmayanlar ise prim gününü doldurmak için ya çalışacaklar ya da isteğe bağlı sigorta yatırmak zorunda kalacaklar.