Eyüpspor, Berke Özer'in sözleşmesini uzattı!
Eyüpspor'da Berke Özer ve Luccas Claro'nun sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı
Giriş: 13.05.2025 - 16:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:55
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro'nun sözleşmeleri uzatıldı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcuyla ikişer yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı.
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