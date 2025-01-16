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        Eyüpspor, Beşiktaşlı oyuncuyu istiyor

        Trendyol Süper Lig'in 5. sırasında yer alan Eyüpspor, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'na talip oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:40
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        Eyüpspor, Beşiktaşlı oyuncuyu istiyor!
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        Trendyol Süper Lig'de bu sezon sürpriz sonuçlara imza atan Eyüpspor, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

        Eflatun-sarılı ekip, Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

        Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla 5’inci sırada bitiren Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Göztepe’den Yalçın Kayhan’ı kadrosuna katan eflatun-sarılı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Enis Bardhi’ye teklif yaptı. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu ile anlaşma sağlanamadı. İstanbul ekibi, orta alana en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

        MUSTAFA HEKİMOĞLU LİSTEDE

        Daha önce Galatasaray’dan Erencan Yardımcı’yı kadrosuna katıp, parlatarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’a gönderen Eyüpspor, Beşiktaş’ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu’nu da takipte. Eflatun-sarılılar, 17 yaşındaki genç golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Şu ana kadar Beşiktaş’a resmi olarak teklif yapmayan Eyüpspor’un önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılara teklifi iletmesi bekleniyor.

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