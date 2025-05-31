Bankalar, müşteri portföyünü genişletmek adına faizsiz kredi seçeneklerini devreye almaya devam ediyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel finans kuruluşları, bireysel kullanıcılar için 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme vadeleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankalar ve kampanya detayları...