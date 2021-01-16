ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan Falcao ile ilgili gelen bir soruya Merritt Paulson, "Falcao, üst düzey bir oyuncu ve karakter. Onu MLS'de görmek isterdim. Ancak, Timbers olarak Falcao ile ilgilenmiyoruz. Falcao'yu seven Timbers taraftarları adına bunları söylediğim için üzgünüm." açıklamasını yaptı.

Şu anda ESPN için çalışan eski ABD'li futbolcu Hercules Gomez, Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson'a Galatasaray'ın ayrılık için her türlü kolaylığı göstereceği Falcao'nun transfer durumunu sordu. Milyoner işadamı ise ona göz emojisiyle yanıt verdi. Paylaşılan haberde Merritt Paulson'ın Falcao'yu ABD'de görmeyi hayal eden bir işadamı olduğuna vurgu yapıldı.