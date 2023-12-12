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        Haberler Spor Futbol Faruk Koca kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca biyografisi - Futbol Haberleri

        Faruk Koca kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca biyografisi

        Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün akşam Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler ile yaşadığı olay nedeniyle günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Türk futbolunda büyük yankı uyandıran olayın ardından Faruk Koca'nın hayat hikayesine dair detayları derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:32
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        Türk futbolu dün akşam üzücü bir olayla sarsıldı. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. İnfial yaratan olayın ayrıntıları ve Faruk Koca ile ilgili bilgileri derledik...

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        ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?

        Faruk Koca, (d. 1964, Derekışla, Bala, Ankara), Türk siyasetçi.

        Lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

        MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.

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        FARUK KOCA HALİL UMUT MELER OLAYI NEDİR?

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

        Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

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        Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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