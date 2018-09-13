Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bazı konularda yetki talep etmek amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı almış konu dün gerçekleştirilen eylül ayı divan kurulu toplantısında gündeme gelmişti. Toplantıda söz alan Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, "Yönetim kurulu, lütfen olağanüstü genel kurul toplantısını iptal edin. Yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle yola devam etmek istiyoruz ama mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz" şeklinde konuşmuştu.

Başkan Cengiz ise, eleştirilere, "Bu tartışmalar önceki başkanlarımız döneminde de oldu. Zaten bu konularda önceki yönetimlerin aldığı yetki bizde de var. Galatasaray, dernekler yasasına tabi olduğu için yeni imar yasası ve mevzuata uygun olarak bu konuda yeniden genel kuruldan onay almak gerekiyor. Aksi takdirde bizim işler durabilir. Ben bütçe yetkisi istiyorum. Bakın bu yetki Dursun Özbek ve Yarsuvat’a verilmiş. Sayın Yarsuvat belge elimde imzanız burada. Siz bu yetki verilemez diyorsunuz ama siz almışsınız. Beni eleştiren eleştirsin ama arka bahçelerde yok 'onu satacak' yok 'bunu satacak' diye konuşmayın. Konuşma yeri burasıdır. Sattığımız bir şey yok. Bu böyle bilinsin. Galatasaray mali olarak eksiden artıya geçiyor. Ben alkış istemiyorum, tebrik istemiyorum, bilin istiyorum. Divan üyeleri gerektiğinde, yanlış yapıldığında cevabı tokat olarak verir ama şunu iyi bilin ben tokat yiyenlerden değilimdir. Edebimle geri çekilirim. Benim şu an Divan’dan istediğim kendileri almışlar imzaları burada ama o yetkilerin verilmesi büyük hata diyorlar. Sayın Dursun Özbek ve Sayın Yarsuvat’a niye verdiniz?" diye yanıt vermişti.

Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Başkan Cengiz ve Duygun Yarsuvat arasındaki olağanüstü genel kurul ve yetki tartışmasını değerlendirdi. İşte Faruk Süren'in açıklamarı:

"GENEL YETKİLER VERMEYE PEK DE MEYİLLİ DEĞİLİZ"

"Başkan ve yönetimimiz önemli bir olağanüstü genel kurul yapmak istiyor. 8-9 tane madde var. Bu 8-9 maddenin çok zaruri, elzem tarafları var. Mesela revize bütçe, hesap döneminin değişmesi ki kanunen ne kadar zorlamıyorsa da, ihtiyari bir kararsa da sene sonunda iyi hesap verebilmek için hesap döneminin 31 Mayıs'a getirilmesi, sportif iştiraklerimiz dahil çok önemli. Diğer gayrimenkullerle ilgili istemiş oldulları genel yetki pek bizim temayüllerimize uygun değil. Çünkü tüzüğümüzde de iki tane çok önemli madde var. Birincisi 145. madde. Diyor ki; gayrimenkuller üzerine herhangi bir tasarruf yapılacaksa onun projesi, maliyeti vs. bütün ayrıntılarının genel kurula sunulması, ona göre müsade alınması gerekiyor. Dolayısıyla gayrimenkullerle ilgili öyle genel bir yetki verme olmamıştır, olmuşsa bile yanlıştır. İkincisi 147. madde. O da nasıl borçlanacağını söylüyor. Çünkü revize bütçede çıkacak borçlanma yetkisi de var. Onun da neden, niçin, nasıl, kimden ve hangi şartlarla nasıl geri ödeneceğine dair genel bir bilgi verilmesi lazım. Dolayısıyla burada her madde ayrı bir genel kurul gerektiriyor neredeyse. Çünkü hesap dönemi değişikliği aynı zamanda tüzük değişikliğine mecbur kılıyor. Tüzük değişikliğine bir sürü şeyler girecek. Aidatların yatırılma tarihi değişecek, çünkü biz bugüne kadar 31-12'de hesap dönemini kapatıyorduk. Mayısta, martta kongre yapıyorduk. 28 Şubat'a kadar bütün aidatların ödenmesi gerekiyordu katılabilmek için. Şimdi bu değişince, eylüle gidince tabii bütün aidatlar... Yani geniş anlamda bir tüzük tadilatı da gerekecek. Dolayısıyla ama dünya da dönüyor. Hemen hemen revize bütçe ile başlamak lazım. Diğer hesap değişikliğini de hemen yapmak lazım. Arazilerdeki projeye göre."

ESKİ BAŞKAN DUYGUN YARSUVAT'IN İPTAL ÇAĞRISI VE SEÇİM SİNYALİ!

"Yok yok, seçim değil. Arkadaşların iyi niyetle, büyük fedakarlıkla çalıştıklarına eminim. Kötü niyetlerinin olmadığına da eminim ama neticede biz büyük bir camiayız. Dolayısıyla böyle genel yetkiler vermeye pek de meyilli değiliz. Dolayısıyla özel yetkiler, projeye odaklı yetkiler daha uygun olur; daha yumuşak geçer, daha kolay olur. Mücadelesi de daha kolay olur."

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İPTAL EDİLMELİ Mİ?

"İptal şöyle; bazı maddeleri erteleyebilir, bazı maddelerini görüşebilir çünkü elzem maddeler var mesela dediğim gibi hesap dönemi. Ada konusu başlı başına bir konu. Bunu genel yetki anlamında verdiğimiz zaman yanlış anlaşılabilir. Tabii ki yanlış bir şey yapmayacaklar, gizli bir gündemleri olduğunu düşünmüyorum. Bir güvensizlik meselesi değil bir üslup meselesi. Galatasaray'da işleri götürmek üslup meselesi. Galatasaray demokratik bir kuruluştur, işin içinde olmak ister. Bir yetki verip arkasını dönüp gitmek istemez. Dolayısıyla bilgilendirilmek ister. (Yetkiler) Tek tek alınsa daha uygun olacağını düşünüyorum."

"EKONOMİK KOŞULLAR ZORLUYOR"

Süren, forvet transferi yapılmamasını ve taraftarın verdiği tepkiyi de değerlendirerek, "Forvet alınmaması ile ilgili, muhakkak ellerinden geleni yaptılar çünkü neticede yönetimimizi de UEFA kriterleri, federasyonun vermiş olduğu kriterler, ekonomik koşullar zorluyor. Bilerek bir şey yapılmadı, zaman yetişmedi. Bunda yapacak bir şey yok. Eldeki kadro ile Fatih Hocamın en iyi neticeyi alacağından eminim" ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA LİDER, 4'TE 4 YAPTI. BRAVO!"

Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçı ve Lokomotiv Moskova ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını hakkında da açıklamalarda bulunan Faruk Süren, "Kasımpaşa maçı ile önemli bir lig maçı oynayacağız. Kasımpaşa tabii lider, 4'te 4 yaptı. Bravo! Moskova maçı, Şampiyonlar Ligi maçı tabii başka bir şey. Bence grubun en kuvvetli takımı ile ilk maçımızı yapıyoruz. Göreceğiz. Tabii kendi evimizde oynayacağımız için daha başarılı olabiliriz, puan çıkarabiliriz. Eminim ben o konuda ama grubun en güçlü takımı ile oynuyoruz dolayısıyla bu önemli. Bizim orada ikinciliği hedeflememiz lazım. Onu bırakıp belki Schalke ve Porto'ya daha fazla konsantre olmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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