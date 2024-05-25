Fatih Karagümrük: 3 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, evinde Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Markao, Ryan Mendes ve Güven Yalçın'ın golleriyle lige galibiyetle veda eden Fatih Karagümrük, sezonu 40 puanla bitirdi. Samsunspor ise sezonu 43 puanda tamamladı.

Habertürk Giriş: 25.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:54 facebook

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