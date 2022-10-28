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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 8. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 12. basamakta yer alıyor. Peki Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar...

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  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1'den canlı yayınlanacak.
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    GALATASARAY'IN SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

    Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

    Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu.

    Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    BOEY VE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

    Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

    Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Boey ve Abdülkerim Bardakcı, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    MUSLERA VE KEREM AKTÜRKOĞLU CEZA SINIRINDA

    Galatasaray'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, bugün kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

    Muslera
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Dubois
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Nelsson
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Emin Bayram
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Emre Taşdemir
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Torreira
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Oliveira
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Kerem Aktürkoğlu
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Mertens
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Rashica
  • Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

    Icardi

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